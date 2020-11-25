Пенза, , 08:31 — REGNUM «Камешкирский сырзавод» из Пензенской области, работающий с 1993 года, получил банкротный иск от кредитора. Претензии сельскохозяйственного кооператива арбитражем области пока оставлены без движения из-за недочётов. На устранение отведен срок до 18 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

В Арбитражный суд Пензенской области иск поступил 13 ноября 2020 года. Заявителем выступает сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина Радищева» из Пензенской области.

Кредитор требует ввести в отношении АО «Камешкирский сырзавод» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, а также включить в третью очередь реестра долгов своё требование на 597 681 рубль.

В качестве временного управляющего предлагается Александр Бобков — участник СРО ААУ «Евросиб», но 20 ноября было подано ходатайство о замене кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации.

Истец подтверждает наличие долга двумя решениями судов — от 2018 и 2020 годов.

По данным ЕГРЮЛ, сырзавод учрежден в январе 1993 года в селе Русский Камешкир одноимённого района. Его уставный капитал — более 30 тыс. рублей. Директор — Сергей Астаев. Данные об учредителях отсутствуют.