Лондон, , 08:26 — REGNUM Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $48 за баррель, следует из данных биржи ICE.

Так, по данным на 08:21 мск цена февральского фьючерса составила $48,24 за баррель. Стоимость увеличилась на 4,8%. В последний раз баррель нефти марки Brent выше $47 торговалась 6 марта 2020 года.

Январские фьючерсы WTI поднялись в цене на 0,56%, до $45,47 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков, цену котировок подстегивают новости о новых вакцинах от COVID-19 и связываемые с ними надежды на конец пандемии и восстановление мировой экономики.

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