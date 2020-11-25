Кызыл, , 08:24 — REGNUM 39 российских регионов получат из резервного фонда правительства РФ 80 млрд рублей на поддержку стабильности своих бюджетных систем. Из них Туве выделят около 133 млн. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается в документе, дотации призваны компенсировать снижение налоговых доходов в региональные бюджеты из-за пандемии и помогут выполнить все социальные обязательства.

«В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей… При этом, как обозначено в поручении, приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Тувы представило проект республиканского бюджета на 2021 год. Согласно документу, предполагаемый объем доходов составит 37,5 млрд рублей, расходы превысят 38,1 млрд.

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