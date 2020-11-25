Москва, , 08:21 — REGNUM Нефть сорта Brent 24 ноября подорожала на 4,44%, до $47,80 за баррель. Нефть дорожает на нескольких факторах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Во-первых. скоро три компании получат разрешение на распространение вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19. Во-вторых, готовность администрации президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти, а также предстоящая встреча ОПЕК+, на которой ожидается отсрочка увеличения добычи нефти.

Глава Управление общих служб (GSA) Эмили Мерфи сообщила Байдену о готовности начать процесс передачи власти. Трамп написал, что GSA не является ключевым агентством и не определяет кто будет следующим президентом США.

Трамп сам не сдается. Он сообщил, что скоро начнется большой судебный процесс, в котором подробно излагаются все фальсификации бюллетеней.

Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей за прошлую неделю. Данные API также показали рост запасов бензина на 1,3 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

Сегодня, 25 ноября, в 18:30 по мск минэнерго США опубликует свой отчет по запасам нефти и нефтепродуктам за неделю до 20 ноября.

Сегодня на торгах в Азии нефть подорожала на 1,32%, до $48,43. За пять дней цена на нефть Brent подорожала на 11%. Покупатели движутся к уровню $52 за баррель.

Так как цена движется вверх без глубоких откатов, то сегодня стоит ожидать коррекции до $47,65, потом продолжения роста до $49,50.

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