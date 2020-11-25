Киев, , 08:14 — REGNUM Экс-президент Грузии и глава комитета по реформам на Украине Михаил Саакашвили заявил, что украинская экономика близка к катастрофе.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий уже со следующего года», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Саакашвили, даже соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) не поможет Украине в ситуации, когда она «с закрытыми глазами идёт к пропасти», а правительство «как будто существует в параллельном мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили о катастрофе с государственным бюджетом Украины. Так, согласно оперативным данным украинского казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства государства составляют 9,4 млрд грн ($331 млн), при том, что нужны средства на помощь бизнесу, страдающему от карантина выходного дня. Ситуация осложняется тем, что отношения Киева с МВФ в настоящий момент практически заморожены.

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