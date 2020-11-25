Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублевым парам 24 ноября завершились снижением. Рубль с открытия укрепился к иностранным валютам и ускорился на вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Этому способствовал внешний фон и ралли по нефти. Пара доллар/рубль снизилась на 0,91%, до 75,48 руб., евро/рубль — на 0,58%, до 89,68 руб., фунт/рубль — на 0,79%, до 100,73 руб.

Инвесторы и спекулянты продолжают реагировать на благоприятные новости о вакцинах от коронавирусной инфекции и готовности администрации президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти. Глава Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи сообщила Байдену о готовности к передаче власти.

На самом деле Трамп не собирается передавать власть Байдену из-за поддельных бюллетеней и вмешательства в выборы США через ПО «Доминион». Больше похоже на отвлекающий маневр, чтобы выиграть войну.

В своем твиттере он написал, что пошел на это из-за того, что Эмили Мерфи подвергалась преследованиям, угрозам и злоупотреблениям. Трамп уверен, что поступил правильно и своим решением защитит ее и сотрудников GSA.

Помимо этого, поддержку рынкам оказали новости о том, что Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Инвесторы позитивно восприняли новость о возможной кандидатуре Йеллен на пост министра финансов США при президенте Байдене.

Нефть дорожает на новостях о передаче власти, вакцинах от коронавируса, предстоящего заседания ОПЕК+, а также отличных данных по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в США за ноябрь. Баррель нефти Brent подорожал на 4,44%, до $47,80.

Сегодня, 25 ноября, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,32%, до $48,43. Покупатели движутся к уровню $52 за баррель. Пара доллар/рубль снижалась до 75,35 руб. На сегодня приходится пик налоговых платежей (НДС, НДПИ и акцизы).

Так как цена на нефть продолжает расти, то рубль получит поддержку на открытии. Внешний фон позитивный, поэтому сегодня ожидается тест уровня 75 рублей.

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