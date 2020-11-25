Калуга, , 11:12 — REGNUM Состояние и перспективы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также сотрудничество в области промышленности, в сфере строительства, АПК и туризма обсудили в рамках пятого заседания Рабочей группы по сотрудничеству Калужской области и Белоруссии. В Калуге в работе заседания приняла участие заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседания Рабочей группы по сотрудничеству Калужской области и Белоруссии в режиме видеоконференцсвязи Admoblkaluga.ru

Белоруссия продолжает оставаться одним из ключевых внешнеторговых партнеров Калужской области и более 20 лет развивает двусторонние отношения практически по всем направлениям. Калужане плодотворно сотрудничают с Гомельской, Гродненской, Могилевской, Брестской областями. За прошедшее время появился совместный опыт работы и в промышленности. Это производство керамических плит и плиток, готовых металлических изделий, текстильных изделий, в полиграфической деятельности. Одной из динамично развивающихся сфер сотрудничества стало строительство. Примером служат «Белорусский квартал» в Балабанове, жилищный комплекс «Просто космос» в Обнинске, жилищный комплекс «Малиновка» и «Малиновка 2». Взаимовыгодную торговлю с белорусскими партнерами продолжают представители малого и среднего бизнеса региона. Налажены деловые связи в сфере информационно-коммуникационных технологий. Помимо этого, Калужским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства проводится испытание перспективных сортов зерновых, зернобобовых культур и картофеля белорусской селекции.

«Причина очевидна — это сотрудничество взаимовыгодное. Калужская область и белорусские компании остаются друг для друга востребованными и надёжными партнёрами. Однако, возможности для расширения деловых связей есть по очень многим направлениям», — подчеркнула заместитель калужского губернатора Карина Башкатова.

За январь-сентябрь 2020 года внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией составил 109,4 млн долларов США (уменьшился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), в том числе экспорт — 66,4 млн. долларов США (уменьшился на 22,9%), импорт — 43,0 млн долларов США (увеличился на 18,8%). Положительное сальдо торгового баланса составило 23,4 млн долларов США. В 2019 году Белоруссия заняла 13-е место среди внешнеторговых партнеров Калужской области, в том числе третье — по экспорту и 24-е — по импорту.

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