Пекин, , 06:11 — REGNUM Курьерский сектор Китая доставил более 70 млрд посылок с начала по данным на 16 ноября, сообщили в Государственном почтовом бюро КНР.

За прошедшие три месяца ежемесячный объем обработки и доставки посылок в Китае превышал 10 млрд единиц. За весь 2020 год сектор ожидает суммарный объем посылок более 80 млрд единиц.

За первые 10 месяцев года объем бизнеса почтового сектора Китая достиг 1,63 трлн юаней (около $247,77 млрд), взлетев на 28,4% в годовом исчислении, в то время как курьерский сектор обработал 64,38 млрд посылок или на 29,6% больше, чем за весь 2019 год.