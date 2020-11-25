Пекин, , 05:53 — REGNUM Один из крупнейших коммерческих кредиторов Китая Банк связи Китая открыл свое отделение в столице ЮАР городе Йоханнесбурге, сообщает агентство Синьхуа.

Новое отделение шанхайского банка стало также первым на африканском материке. По мере того, как Китай и ЮАР развивают всестороннее, удобное и высококачественное развитие финансовых услуг для клиентов двух стран, появилась потребность в расширении возможностей.

Благодаря новому филиалу общее число зарубежных банковских учреждений Банка достигло 23 в 18 странах и регионах мира.

К концу сентября стоимость активов этих зарубежных банковских учреждений превысила 1,3 трлн юаней (около $198 млрд), что составляет более 12% от общего объема активов банка.