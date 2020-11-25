Урумчи, Китай, , 05:49 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая обеспечил почти двузначные темпы роста выработки электроэнергии за первые десять месяцев года в рамках улучшения структуры энергетики и борьбы за экологию, сообщает агентство Синьхуа.

Выработка чистой энергии вроде солнечной и ветровой выросла на 9,5% в годовом исчислении до 50,96 млн кВт/ч в период с января по октябрь, сообщили в компании State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd.

Уровень использования новых энергетических мощностей региона за этот период достиг 90,9%, что на 4,3 процентных пункта больше, чем год назад, и значительно лучше рекордно низкого уровня в 63%, который был зафиксирован в 2016 году.

В течение 10 месяцев Синьцзян направил в другие регионы 27 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 53% от всей произведенной «зеленой» энергии в регионе. Синьцзян также является одним из ведущих регионов страны с точки зрения развития новой энергетики.

В настоящее время установленные «экологичные» энергетические мощности Синьцзяна составляют примерно треть от его общей мощности по производству электроэнергии.

Чтобы сократить выбросы парниковых газов и бороться с загрязнением воздуха, Китай занимается переходом к чистой энергии, снижая свою сильную зависимость от угля.