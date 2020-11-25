Пекин, , 05:55 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 25 ноября при открытии приняли эстафету роста котировок от рынка США. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 231 пункта (0,87%), до значения 26 819.

Отмечается, что больше всего подросли акции компаний сырьевого и финансового секторов, а также связанных с недвижимостью.

В частности, акции крупнейшего в мире британского банковского конгломерата HSBC подорожали на 5,6%, а китайской энергетической и химической компании Sinopec — на 5,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 24 ноября вновь выросли, отражая надежду участников рынка на скорое завершение борьбы вокруг результатов выборов президента США.

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