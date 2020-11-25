Владивосток, , 05:54 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали законопроект об увеличении на 12,5% прожиточного минимума пенсионера в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: На Колыме увеличат прожиточный минимум пенсионерам

На 2021 год величина прожиточного минимума установлена в размере 12 119 рублей. В этом году он составляет 10 775 рублей.

«Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе», — уточнили в правительстве Приморья.

Региональную доплату к пенсии будут получать 72,5 тыс. приморских пенсионера. Размер доплаты на 2021 год — 3,7 тыс. рублей. На эту меру социальной поддержки пенсионеров с низким доходом потребуется почти 3,3 млрд рублей. Расходы краевого бюджета при этом составят более 430 млн рублей.

Помимо этого, для неработающих пенсионеров с материальным обеспечением ниже прожиточного минимума действует ещё одна мера социальной поддержки — единовременная выплата в размере 6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области прожиточный минимум пенсионера на 2021 году увеличен до 17 560 рублей.