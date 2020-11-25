Красноярск, , 05:23 — REGNUM В городе Красноярске в отношении двух организаций торговли составлены протоколы о временном запрете деятельности. Причина — несоблюдение масочного режима. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Уточняется, что в магазине «Русский Разгуляйка» и магазине-минимаркете «Продукты» прошли внеплановые проверки.

«В ходе проверок факты несоблюдения масочного режима персоналом организаций торговли подтвердились, — отметили в ведомстве. — В отношении ООО «Русский Разгуляйка» и ИП Вершкова М.Д. составлены протоколы о временном запрете деятельности».

Материалы дел направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности.