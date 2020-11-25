Пекин, , 04:28 — REGNUM Импорт и экспорт автомобилей в Китае продолжили рост в октябре, прибавив 48,9% в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

За прошедший месяц объем импорта и экспорта автомобилей в Китае достиг $15,33 млрд, что на 2% выше, чем месяцем ранее, сообщили в CAAM. В частности, импорт автомобилей в октябре взлетел на 73,3% в годовом исчислении до $8,33 млрд, в то время как экспорт вырос на 27,5% до $7 млрд.

За первые десять месяцев текущего года импорт и экспорт автомобилей составили суммарно $118,37 в объеме, снизившись на 8%. Однако, данное падение оказалось не столь существенным, как падение в период за первые шесть месяцев года, сообщает CAAM.

Китайский авторынок, пострадавший от COVID-19, начал восстанавливаться в апреле благодаря высвобожденному сдерживаемому спросу и политике поддержки со стороны властей, а продажи выросли на 4,4% в годовом исчислении, что положило конец череде сокращений за предыдущий 21 месяц.