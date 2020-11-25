Пекин, , 04:23 — REGNUM Общий объем выпуска облигаций в Китае достиг 4,8 трлн юаней (около $729,6 млрд) в октябре, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Народного банка Китая, выпуск казначейских облигаций достиг 783,11 млрд юаней, в то время как выпуск местных правительственных ценных бумаг — 442,93 млрд юаней.

В октябре выпуск финансовых облигаций составил 596,83 млрд юаней, а выпуск корпоративных облигаций достиг триллиона юаней. Объем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, составил 122,54 млрд юаней, а объем выпуска межбанковских депозитных сертификатов — 1,8 трлн юаней.

К концу октября объем непогашенных облигаций, находящихся на хранении, достиг 114,6 трлн юаней, если верить имеющимся данным.