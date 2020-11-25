Пекин, , 04:19 — REGNUM Рынок облачных финансовых услуг Китая продолжил уверенный рост в первой половине года, несмотря на эпидемию нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Объём китайского рынка облачных финансовых услуг достиг $1,91 млрд в первом квартале, что на 37,5% больше в годовом исчислении, если верить данным глобальной аналитической компании International Data Corporation (IDC). В частности, рынок облачных решений Китая вырос на 42,1% в годовом исчислении до $1,34 млрд.

На фоне роста бесконтактных финансов, финансовые институты ускорили строительство онлайн-бизнес-систем, постоянно придавая импульс рынку «финансовых облаков», отметил менеджер по исследованиям IDC China Эрик Вэй.