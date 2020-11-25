Пекин, , 04:05 — REGNUM Китайская служба экспресс-доставки SF Holding отчиталась о существенном росте выручки от ее основного бизнеса в октябре, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка SF Holding за октябрь от экспресс-доставки выросла на 34,22% по сравнению с предыдущим годом и составила около 12,06 млрд юаней (около $1,83). Объем бизнеса шэньчжэньского курьера увеличился на 57,31% в годовом исчислении до 689 млн почтовых отправлений за указанный период.

За тот же период выручка компании по цепочке поставок составила 649 миллионов юаней, увеличившись в годовом исчислении на 28,77%. Курьерский сектор Китая принял на себя основную тяжесть вспышки COVID-19 в начале 2020 года, и продолжает восстанавливаться по мере ослабления эпидемии.