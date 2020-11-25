Пекин, , 04:00 — REGNUM Согласно данным, опубликованным ведущим банковским и страховым регулятором страны, в страховом секторе Китая за первые девять месяцев наблюдался устойчивый рост совокупных активов, сообщает агентство Синьхуа.

Совокупный объем активов сектора достиг 22,4 трлн юаней (около $3,4 трлн) по данным на конец сентября текущего года, что на 1,9 трлн юаней больше, чем на начало года, сообщили в Китайской комиссии по регулирования банковского и страхового сектора.

За первые три квартала года премиальный доход китайских страховых компаний вырос на 7,2% в годовом исчислении до 3,7 трлн юаней. Компенсация расходов составила 998,9 млрд юаней за тот же период, что на 6,1% больше, чем годом ранее.