Пекин, , 03:52 — REGNUM Добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,4% в годовом исчислении до 16,41 млн тонн в октябре против 2,4% роста в сентябре, сообщает агентство Синьхуа.

За прошедший месяц Китай переработал почти 59,82 млн тонн сырой нефти, что на 2,6% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

За первые десять месяцев года добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,7% в годовом исчислении до 160 млн тонн, а переработка страной сырой нефти достигла 560 млн тонн, что, в свою очередь на 2,9% больше в годовом исчислении.

В октябре Китай импортировал 42,56 млн тонн сырой нефти, что на 6,5% ниже в годовом исчислении.