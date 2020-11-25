Уфа, , 03:49 — REGNUM Арбитраж Башкирии признал за Центральным духовным управлением мусульман России права на мечеть, построенную 16 лет назад. Вердикт позволит истцу оформить её в собственность. У ответчика также есть право обжаловать вердикт, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья Вафина решила «признать за Центральным духовным управлением мусульман России право собственности на здание мечети «Аннаби». Объект площадью 2423 кв. м находится на улице Губкина, 5 в Салавате. Мечеть построена в 2004 году и находится на участке с кадастровым номером 02:59:070314:6.

«Вынесенный судебный акт по данному делу является основанием для внесения записи в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним», — отмечается в вердикте.

Напомним, иск был подан год назад — в ноябре 2019 года. В споре речь шла о здании мечети в городе Салавате. Земельный участок, на котором стоит объект, по данным публичной карты, оценивается в 8,2 млн рублей и имеет площадь в 10 тыс. кв. м.