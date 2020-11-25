Тайюань , Китай, , 03:42 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Шэньси на севере Китая вырос на 6,1% в годовом исчислении до 308,06 млрд юаней (около $46,95 млрд) за первые 10 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Рост преимущественно связан с сектором импорта, который вырос на 14% в годовом исчислении до 151,84 млрд юаней, сообщили в таможне столицы провинции города Сианя. В годовом исчислении экспорт провинции просел на 0,6% в период с января по октябрь.

Объем торговли региона со странами инициативы «Пояса и пути» достиг 50,34 млрд юаней в период с января по октябрь, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Провинция возобновила семь международных воздушных маршрутов в целях ускорения восстановления внешней торговли, сообщил замдиректора Департамента коммерции провинции Шэньси Тан Юйган.