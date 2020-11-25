Ухань, Китай, , 03:37 — REGNUM Центральная китайская провинция Хубэй, которая наиболее всех регионов страны пострадала от эпидемии COVID-19, получила более 53 млн туристов с 8 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Туристы проявили в последнее время острое желание посетить Хубэй. На прошедшей неделе почти 4,48 млн гостей прибыли в провинцию, сообщили в местном департаменте культуры и туризма Хубэя.

Провинция Хубэй решила открыть свои ключевые туристические места для гостей по всей стране бесплатно, начиная с 8 августа и до конца года в рамках кампании по борьбе с последствиями эпидемии.

К 23 ноября 1048 базирующихся в Хубэе туристических агентств возобновили свою деятельность, что составляет 88,29% от их общего числа. Между тем, количество туристов, посещающих 299 живописных мест Хубэя достигло или превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Бурный рост туризма также активизировал потребление в провинции Хубэй. В октябре оборот предприятий общественного питания в регионе увеличился на 6,1% в годовом исчислении.