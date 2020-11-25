Пекин, , 03:32 — REGNUM Китайский интернет-гигант NetEase Inc. Отчитался о чистой выручке в размере 18,66 млрд юаней (около $2,83 млрд) в третьем квартале года, что на 27,5% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Компания заработала 3 млрд юаней чистой прибыли в третьем квартале, говорится в ежеквартальном финансовом отчете компании. Чистая прибыль акционеров компании за этот период достигла 3,67 млрд юаней.

В третьем квартале бизнес онлайн-игр компании обеспечил 20,2% рост в годовом исчислении до 13,86 млрд юаней. Таким образом данный показатель превышает отметку 10 млрд юаней уже десять кварталов подряд.

Компания умного обучения Youdao, принадлежащая NetEase, зафиксировала мощнейший рост за указанный период. Ее сервисы и продукты обеспечили рос на уровне 239,1% чистой выручки в годовом исчислении за отмеченный период.