Нижний Новгород, , 03:30 — REGNUM Генеральному проектировщику низконапорного гидроузла в Нижегородской области отказали в удовлетворении иска. Он через арбитраж Москвы попытался оспорить односторонний отказ федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» от исполнения государственного контракта. Вердикт суда пока не изготовлен и детали неизвестны. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан в конце августа 2020 года, а контракт от 31 мая 2017 года на разработку проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» был расторгнут решением от 19 августа. Проектировщик — самарское ООО «Техтрансстрой» через суд также требовало приостановки решения до вынесения вердикта, но в обеспечительных мерах суд отказал. Третьими лицами в деле участвуют АО Банк «Северный морской путь», Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Напомним, в ноябре 2020 года в суд также был подан иск от госзаказчика к проектировщику. С «Техтрансстроя» требуют свыше 761 млн рублей. Заседание по делу назначено на 17 января 2021 года.

Помимо этого, 23 ноября 2020 года ФБУ подало ещё одну претензию — на сумму 26 179 401,73 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нижегородские власти назвали проект строительства гидроузла единственной возможной альтернативой повышению уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки в 68 метров, затрагивая тем самым интересы и жителей Марий Эл, Чувашии. Проект оценивался в 43 млрд рублей и за счёт него инициаторы планировали решить проблему с судоходством на участке Волги.

Инициатива, предполагающая затопление существенной площади, вызвала массовые протесты у нижегородцев. Экоактивисты, учёные предлагали другой путь решения: создание третьего шлюза — выше двух действующих.

Планы по строительству обернулись скандалом. Было также возбуждено уголовное дело, в котором речь шла о выводе крупной суммы, выделенной на проектирование.