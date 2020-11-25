Чебоксары, , 08:25 — REGNUM В Чувашии предлагают вдвое увеличить перечень расходных обязательств муниципальных образований, в рамках которых предусмотрено софинансирование из республиканской казны. Соответствующий проект постановления, разработанный минфином Чувашии, вынесен на обсуждение правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В министерстве отмечают, что перечень разработан на основании предложений органов исполнительной власти и включает 59 позиций в сфере образования, культуры, строительства, транспортного хозяйства и дорожной деятельности, а также в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Как и ранее, предлагается закрепить проекты инициативного бюджетирования, федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Чистая страна», программы формирования комфортной городской среды, улучшения жилищных условий, развития транспортной системы и туризма.

Отметим, что в 2019 году в список расходных обязательств, софинансируемых из республиканского бюджета, было включено 29 направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии утверждён предельный уровень софинансирования обязательств муниципалитетов из регионального бюджета: для районов он составляет 92 — 94%, для городских округов — от 80% до 91%.

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