Ульяновск, , 07:58 — REGNUM В Ульяновской области стали известны предварительные данные о тестах на коронавирус за последние сутки — новая коронавирусная инфекция предварительно подтверждена у 244 человек. Об этом сообщают оперативный штаб и управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено более 435,8 тыс. лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 410,3 тыс. человек. Коронавирус официально подтверждён у 26 352 жителей, в том числе за последние сутки — у 244 человек.

Под наблюдением в регионе остаются 14 943 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов побывал в Центральной клинической медико-санитарной части, где развёрнут госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, и пообщался с главными врачами региона. Один из главных вопросов повестки — лекарственное обеспечение стационаров.

Отметим, что в ноябре в лечебные учреждения Ульяновской области передано 34 автомобиля скорой помощи. С 1 января 2021 года в регионе планируется объединение службы скорой медицинской помощи в одно юридическое лицо. Будет создано пять межрайонных подстанций.