Тегеран, , 08:06 — REGNUM 24 ноября седьмое заседание ирано-катарской совместной экономической комиссии в иранском городе Исфаган завершилось подписанием меморандума о взаимопонимании по укреплению двусторонних торговых отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Меморандум о взаимопонимании закрепляет создание совместной торговой рабочей группы, торговых центров между частными секторами двух сторон и бизнес-филиалами в посольствах Тегерана и Дохи, а также использование портов двух стран для развития экспорта и импорта продукции.

Встреча проходила с соблюдением санитарных протоколов и рекомендаций в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Представители иранских и катарских организаций провели несколько виртуальных заседаний на уровне экспертов, результаты которых были представлены участникам совещания.

Ранее 12 января 2020 года министр энергетики Реза Ардаканян заявил, что в Иране состоится заседание Совместной ирано-катарской экономической комиссии, за которым последует выставка сельскохозяйственной продукции и инвестиционных возможностей.