Тегеран, , 08:09 — REGNUM 24 ноября в Исфагане (Иран) стартовало седьмое заседание Совместной ирано-катарской экономической комиссии, сопредседателями которой стали министр энергетики Ирана Реза Ардаканян и министр торговли и промышленности Катара Али бен Ахмед Аль-Кувари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Совещание прошло с соблюдением медицинских протоколов и рекомендаций в связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В однодневной встрече приняли участие высокопоставленные иранские и катарские официальные лица.

Представители иранских и катарских организаций провели несколько виртуальных заседаний на уровне экспертов, результаты которых были представлены всем участникам совещания.

Ранее 12 января 2020 года иранский министр энергетики Реза Ардаканян заявил, что в Иране состоится заседание Совместной ирано-катарской экономической комиссии, за которым последует выставка сельскохозяйственной продукции и инвестиционных возможностей.