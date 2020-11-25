Тегеран, , 08:13 — REGNUM 24 ноября заместитель председателя Ассоциации экспортеров и производителей текстильной продукции Ирана заявил, что статистика показывает 30-процентный рост экспорта текстильной продукции за первые пять месяцев текущего иранского года (начиная с 20 марта) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Маджид Нами рассказал журналистам IRNA, что рост определенно продолжится до конца года (20 марта 2021 года). Он также отметил, что экспорт текстиля вырос, несмотря на трудности, связанные с проведением денежных операций.

Нами подчеркнул, что некоторые торговые партнеры из Афганистана, Ирака и государств Центральной Азии приезжают в Иран и покупают одежду за иранский риал, а затем везут ее в свои страны.

По его словам, за первые пять месяцев было экспортировано одежды на сумму 35 миллионов долларов, и учитывая тот факт, что экспорт составлял от 50 до 60 миллионов долларов каждый год, прогнозируется, что к концу текущего иранского года рост составит 30%.