Нью-Йорк, США, , 03:39 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 24 ноября вновь выросли, отражая надежду участников рынка на скорое завершение борьбы вокруг результатов выборов президента США.

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Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 454,97 пункта (1,54%), до уровня 30 046,24 пункта. S&P 500 прибавил в итоге 57,82 пункта (1,62%), до уровня 3635,41 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 156,15 пункта (1,31%), до уровня 12 036,79 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 4,23%, до уровня $44,88 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала 2,07%, до $1804,70 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, все основные индексы фондового рынка США растут в ходе торгов 24 ноября, индекс Dow Jones установил исторический рекорд и вплотную приблизился к 30 000 пунктов.

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