Подгорица, , 03:38 — REGNUM Доходы Черногории от иностранных туристов с начала текущего года до конца сентября составили 100 миллионов евро, тогда как за аналогичный период прошлого года они составили 978 миллионов, согласно новым данным министерства внутренних дел Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 24 ноября.

Иностранные доходы от туризма являются важнейшей статьей в расчете экспорта товаров и услуг, согласно методологии управления статистики Монстат, и составляют одну треть от стоимости валового внутреннего продукта в Черногории.

По данным МВД Черногории, из-за резкого сокращения доходов в важнейшей отрасли экономики общий спад экономики может приблизиться к20%. Этому может способствовать и государственный долг Черногории в районе 100% ВВП.

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