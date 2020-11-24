Лондон, , 23:13 — REGNUM Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил, что британское правительство планирует дополнительно потратить £4,3 млрд в течение следующих трех лет на поддержку безработных, 24 ноября сообщает агентство Reuters.

Из этих средств £2,9 млрд будет выделено, чтобы вернуть на работу более миллиона британцев, которые были безработными более года. Тем, кто не сможет найти работу, будет предоставляться «регулярная интенсивная поддержка».Еще £1,4 млрд будут потрачены на других лиц, ищущих работу, в том числе потерявших рабочее место из-за пандемии COVID-19, а также на поддержку служб занятости.

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