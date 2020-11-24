Кабул, , 22:31 — REGNUM США, ЕС и отдельные страны озвучили размер гуманитарной помощи Афганистану в ходе онлайн-конференции государств-доноров, 24 ноября сообщает агентство Reuters.

Помощь Великобритании Афганистану в 2021 году составит около $227 млн, Франция пообещала выделить около $104 млн, Канада — около $207 млн.

США пообещали $600 млн помощи, однако половина помощи поступит после «прогресса мирных переговоров». ЕС готов выделить 1,2 млрд евро ($1,43 млрд) помощи за четыре года, но объем помощи зависит от «сохранения завоеваний демократии» в Афганистане.

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