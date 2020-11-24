Киев, , 21:13 — REGNUM Министерство финансов Украины привлекло от продажи облигаций внутреннего госзайма на аукционе сегодня, 24 ноября, 16,8 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении минфина отмечается, что это самая большая сумма, привлеченная с июня, при том, что аукционы проходят каждую неделю.

Сегодня инвесторам было предложено шесть выпусков ценных бумаг: пять гривневых и один в евро. Срок обращения облигаций в гривне составил 4 и 6 месяцев и 1, 3, 4 года. Выпуск в евро был годовым.

Минфин уточняет, что от размещения гривневых облигаций было привлечено 11,5 млрд гривен, а средневзвешенная доходность ОВГЗ составляет от 10% до 11,7%. От облигаций в евро в бюджет Украины привлекли 157,7 млн евро со ставкой доходности 2,45%.

Отметим, что как раз накануне глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что с июля стоимость госзаймов Украины растет, соответственно, и падают темпы привлечения средств для наполнения госбюджета. Он также констатировал выход нерезидентов из ОВГЗ, отметив, что их доля сократилась до 8,5% от общего объема ОВГЗ в обращении по сравнению с 14,2% на начало года (или на 41,2 млрд грн).