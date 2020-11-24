Киев, , 21:01 — REGNUM Украинское сельское хозяйство столкнулось с двумя форс-мажорами в 2020 году — засухой и пандемией COVID-19, заявил в ходе в ходе онлайн-конференции 24 ноября заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Чиновник заявил, что пандемия не повлияла на производство сельхозпродукции на Украине, но существенно повлияла на спрос — как на внутреннем рынке, так и за границей.

«Наиболее чувствительными к новым условиям оказались мелкие сельхозпроизводители, ориентированные на готовую продукцию садоводства, а также на продукцию животноводства, которая реализовывается без посредников на рынке. Особенно сильно пандемия сказалась на них весной», — уточнил замминистра.

На международных рынках, добавил Высоцкий, снижение спроса было зафиксировано прежде всего на продукцию животноводства.

Каких-то конкретных цифр чиновник на мероприятии озвучивать не стал.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре Высоцкий заявил, что Украина в настоящий момент обеспечивает продовольствием примерно 150 млн человек во всем мире. Чиновник подчеркнул, что названная цифра подтверждена международными расчетами, и возможность увеличить ее вдвое — «это реально достижимо».