Кострома, , 20:49 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса для сельского хозяйства Костромской области 2020 год стал успешным по многим направлениям. Об этом можно судить по данным Костромастата.

Уборка картофеля Adm44.ru

Так по состоянию на 1 ноября фермеры региона намолотили 48,6 тысячи тонн зерна, что на 2% превышает уровень 2019 года. Наибольший прирост наблюдается по пшенице — в указанный период аграрии получили 14,9 тысячи тонн пшеничного зерна, что на 20% или 2,5 тысячи тонн выше уровня 2019 года.

Средняя урожайность зерновых культур по области составила 19,8 центнера с гектара, наиболее высокий результат показали Костромской, Нерехтский и Буйский районы.

Также аграриям удалось собрать 4,7 тысячи тонн овощей, что на 79 тонн или на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на хорошие показатели по сбору овощных и зерновых культур, в регионе собрали всего 23,8 тысячи тонн картофеля, что на 719 тонн или на 2,9% меньше, чем в предыдущем году.

Оперативно прокомментировать результаты работы костромских сельскохозяйственных предприятий в региональном департаменте агропромышленного комплекса не смогли. Первый заместитель директора департамента Дмитрий Петрушин отметил лишь, что 2019 год был «очень благоприятен для выращивания картофеля», и попросил корреспондента ИА REGNUM оформить официальный запрос.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее важных секторов экономики Костромской области. Сельское хозяйство производит 8% валового регионального продукта, фермерством в регионе занимается около 16 тысяч человек. В Костромской области работают 158 сельскохозяйственных организаций, 212 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Костромские сыры, сливочное масло, молоко, мясо и мясные полуфабрикаты реализуются в Москву, Московскую, Ярославскую, Ивановскую, Вологодскую, Рязанскую и Ленинградскую области.

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