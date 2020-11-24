Чжэнчжоу, Китай, , 20:07 — REGNUM В Чжэнчжоу, административном центре центрально-китайской провинции Хэнань, прошел официальную приемку перед вводом в эксплуатацию очередной, седьмой по счету национальный суперкомпьютерный центр. Об этом 24 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление местных властей.

Центр предназначен для разработки приложений в сфере цифровой экономики, социального и экологического управления, искусственного интеллекта, производства высокотехнологичного оборудования и будет действовать в интересах ускоренного развития Хэнани.

Ранее суперкомпьютерные центры были открыты в городах Тяньцзинь, Чанша, Шэньчжэнь, Цзинань, Гуанчжоу и Уси.