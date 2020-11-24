Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM Индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку 30 000 пунктов в ходе торгов на американском фондовом рынке 24 ноября.

К настоящему моменту главный промышленный индекс Уолл-стрит вырос на 421,10 пункта (1,42%), до 30 012,37 пункта. Максимум индекса пока составляет 30 016,27 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 50,91 пункта (1,42%), до 3628,50 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 111,19 пункта (0,94%), до 11 991,82 пункта.

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