Нью-Йорк, США, , 19:19 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США растут в ходе торгов 24 ноября, индекс Dow Jones установил исторический рекорд и вплотную приблизился к 30 000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 373,67 пункта (1,26%), до 29 964,94 пункта. Максимум Dow составляет 29 996,17 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 44,48 пункта (1,24%), до 3622,07 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 108,77 пункта (0,92%), до 11 989,40 пункта.

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