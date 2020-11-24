Загреб, , 18:59 — REGNUM Крупнейшая торговая интернет-площадка Amazon официально начала сотрудничество с Хорватской почтой по доставке посылок для хорватского рынка и, возможно, соседних стран.

Согласно данным портала Index. hr, первые посылки Amazon начали поступать в новый крупный распределительный центр Хорватской почты в Велика Горица всего несколько дней назад.

О сотрудничестве до сих пор официально не сообщается ни Почтой Хорватии, ни Amazon, но первые посылки уже прибывают к получателям.