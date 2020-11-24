Сыктывкар, , 18:55 — REGNUM Минфин России выделил Республике Коми транш в 4,7 млрд рублей. Деньги послужат компенсацией снижения доходов, возникшего из-за пандемии.

Это уже третий транш в 2020 году для Коми: ранее дотации составили 4,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба заявил ранее, что республика потерпела экономический крах из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Напомним, президент РФ поручил Минфину перечислить регионам 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией.