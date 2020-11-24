Москва, , 18:42 — REGNUM За период с 20 марта по 18 ноября ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 13,9 тысячи соответствующих требований. Об этом сообщается в специальном информационном бюллетене Центрального банка (ЦБ) России.

Общая сумма ипотечных кредитов, по которым была предоставлена отсрочка, составила 37,4 млрд рублей̆.

В то же время на 13,6 тысячи требований были получены отказы. Основанием для этого стало непризнание нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышение максимального размера кредита.

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