Подгорица, , 18:28 — REGNUM По предварительным данным центрального банка Черногории (CBCG), общий приток прямых иностранных инвестиций за первые девять месяцев 2020 года составил 506,8 миллиона евро, при этом 161,4 миллиона евро ушло из страны.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций, то есть разница между их притоком и оттоком, составил в сентябре 345,4 миллиона евро, что на 52,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

«Общий приток прямых иностранных инвестиций снизился на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом сокращения вложений в акционерный капитал», — говорится в бюллетене CBM.

На основе вложений резидентов за границу из страны оттекло 19,7 млн евро, а вывод средств нерезидентов, вложенных в Черногорию, составил 141,7 млн евро.