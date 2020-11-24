Подгорица, , 17:49 — REGNUM Наиболее важными задачами, стоящими перед агентством электронных коммуникаций и почтовых услуг (EKIP) в Черногории в ближайшие четыре года, являются бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие сетей электронной связи, заявил исполнительный директор EKIP Дарко Гргурович.

По его словам, также на повестке дня полная отмена платы за роуминг в странах Западных Балкан (до июля 2021 года), очередное выделение радиочастотного спектра (конец 2021 года) и начало коммерческого использования сетей 5G (конец 2022 года).

Говоря о сети пятого поколения (5G), он объявил, что к концу этого года будет завершено формирование необходимой нормативно-правовой базы, будут приняты соответствующие планы распределения радиочастот, а также в настоящее время проводится исследование стратегии внедрения 5G.

«В соответствии с нашими планами, мы, скорее всего, проведем процедуру выделения радиочастотного спектра во второй половине следующего года, чтобы можно было ожидать коммерческую доступность сетей и услуг 5G к концу 2022 года», — уточнил Гргурович.