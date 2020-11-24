Бишкек, , 17:48 — REGNUM И. о. премьер-министра Киргизии Артем Новиков в ходе заседания республиканского оперативного штаба поручил министерству здравоохранения провести мониторинг цен на медикаменты в регионах республики.

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Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что цены на необходимые для лечения от COVID-19 лекарства не должны значительно различаться в столице и в областях.

«Проведите еще раз мониторинг цен. Если требуется, примите меры по стабилизации цен. Все законодательные рычаги для этого на сегодняшний день имеются», — сказал он.

Также Новиков выразил опасения, что грядущие новогодние праздники и назначенные на 10 января 2021 года досрочные выборы президента Киргизии могут спровоцировать новую вспышку коронавирусной инфекции.

«Система здравоохранения должна быть полностью готова к возможному увеличению числа пациентов», — резюмировал и. о. главы правительства.