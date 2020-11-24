Тула, , 17:47 — REGNUM Стратегическая сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) состоялась в Тульской области 24 ноября. Сессия была посвящена мерам государственной поддержки малых и средних компаний и проводилась в онлайн-формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова, модератором выступил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

Стратегическая сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) состоялась в Тульской области Управление пресс-службы правительства Тульской области

Как отмечалось в ходе сессии, порталом бизнес-навигатора МСП, сервисы которого помогают начать и развивать свой бизнес, пользуются уже более 15 тысяч бизнесменов Тульской области.

«Это уже шестая стратегическая сессия Корпорации в Тульской области. Корпорация готова оказывать не только финансово-гарантийную поддержку. Как минимум для двух презентованных сегодня проектов будет актуально содействие Корпорации в организации сбыта продукции через крупные федеральные и региональные торговые сети», — отметила Наталья Ларионова.

В рамках стратегической сессии прошли круглые столы, где обсуждались наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов МСП, в том числе самозанятых граждан, вопросы развития сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание было уделено поддержке субъектов МСП в сфере туризма. Также представители корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом №223-ФЗ. Сегодня около 1800 субъектов МСП, зарегистрированных в Тульской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму более 90 млрд рублей.

На сессии было представлено три новых инвестиционных проекта: проект компании «Егнышевские сады» по промышленной плантации голубики, проект ООО «Инновационное предприятие «Нова» по строительству завода детских товаров из пластмассы и проект компании «Зайко» по созданию кролиководческой фермы с полным производственным циклом. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 619 млн рублей, предполагается создание 322 новых рабочих мест.

«Сегодня рассмотрены инвестпроекты в сфере сельского хозяйства и инновационного производства. Малый бизнес вносит весомый вклад в развитие экономики региона. Мы используем все формы его поддержки, активно сотрудничаем с федеральными институтами развития. Корпорация МСП — наш надёжный партнёр. Вместе мы закладываем прочную основу экономической стабильности региона», — прокомментировал итоги сессии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По информации, которую привёл глава региона, в Тульской области более 410 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку по линии Корпорации и Банка «МСП», это позволило привлечь 10,4 миллиарда рублей кредитных средств на реализацию проектов предпринимателей.