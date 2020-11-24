Москва, , 17:31 — REGNUM Последствия от изменений в Налоговом кодексе РФ будут «половинчатыми», сообщил 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Антон Зимарин.

Налоговый кодекс Nalog.ru

Эксперт прокомментировал новый закон, вносящий ряд поправок в Налоговый кодекс РФ.

«Потребность в данных изменениях обсуждалась давно: с одной стороны, налоговую нагрузку на граждан советовали облегчить, с другой стороны — увеличить налоги на «богатых». Так и получилось. Изменения в налоговом законодательстве, если говорить о негативных последствиях, коснутся состоятельных россиян и среднего класса. Так, НДФЛ придется платить с процентов по банковским вкладам более 1 млн рублей, а с доходов свыше 5 млн рублей в год — платить повышенный НДФЛ в размере 15%», — сказал он.

Адвокат считает, что в результате может вырасти налоговая нагрузка на граждан, обладающих сбережениями.

«Но в то же время нельзя не отметить и позитивные последствия. Например, повышается порог для неплательщиков налогов, после которого налоговый орган имеет право обращаться в суд и взыскивать эти средства в судебном порядке. Теперь сумма налога должна составлять более 10 тысяч рублей, тогда как прежде составляла всего 3 тысячи рублей. Таким образом, граждане, испытывающие проблемы с деньгами в настоящее время, а также уволенные с работы вследствие пандемии или иных социально-экономических потрясений, получают возможность определенное время задерживать платежи по налогам, не опасаясь судебного разбирательства и последующего взыскания. Другое дело, что сумма в 10 тысяч рублей всё же не является достаточно значительной: в крупных городах это может быть годовой налог на недвижимость», — полагает Зимарин.

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