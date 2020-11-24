Варшава, , 17:23 — REGNUM Фонд солидарности ЕС выделит Варшаве 7 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения, обрушившегося на Подкарпатское воеводство в июне текущего года. Соответствующее решение принял Европарламент. Об этом передает Polskie Radio 24.

В июне 2020 года в Подкарпатском воеводстве Польши после сильных штормов и продолжительных проливных дождей сильно поднялся уровень рек, что вызвало наводнения во многих населенных пунктах. Было затоплено более 2 тысяч жилых, сельскохозяйственных и общественных зданий, разрушено около 9 тысяч га пахотных земель. Пришлось эвакуировать более 400 человек.

В конце августа власти Польши запросили финансовую поддержку у Фонда солидарности ЕС для ликвидации последствий наводнения. В октябре Европейская комиссия подготовила предложение по этому вопросу для утверждения странами-членами и Европейским парламентом. Европарламент принял решение оказать помощь.

Европейская комиссия предложила поддержать, помимо Польши, также Хорватию, пострадавшую от землетрясения. В пакет помощи также входят авансовые платежи для Германии, Ирландии, Греции, Испании, Венгрии и Португалии для борьбы с коронавирусом.

В целом весь Фонд солидарности ЕС, который направлен на предоставление государствам-членам Союза безвозмездной помощи, составляет на данный момент 823 миллиона евро.