Москва, , 17:13 — REGNUM В России за время действия программы льготной ипотеки во многих регионах страны наблюдался значительный рост цен на первичную жилую недвижимость — в отдельных случаях он достигал 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил генеральный директор группы компаний «Доверие», член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве в октябре на 20% выросло число сделок на вторичном рынке жилья.

Жильё Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С высокой долей вероятности можно утверждать, что такой рост сделок, к слову, отмечаемый не только в Москве, но и в других регионах страны, был связан с ожиданиями отмены программы льготного ипотечного кредитования с ноября 2020 года, — сказал Панов. — Вместе с этим для части покупателей возможность привлечь кредит для приобретения недвижимости по льготной ставке до 6,5% годовых стала одним из наиболее эффективных способов защитить средства от нестабильности курса национальной валюты, усилившейся в начале IV квартала этого года».

Как полагает Панов, в виду того, что данная программа получила продление до июля 2021 года, в ближайшие месяцы следует ожидать более сдержанной динамики выдачи ипотечных кредитов и заключения сделок с недвижимостью.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что причинами роста спроса на вторичное жильё в Москве стали низкая инфляция и снижение ипотечных ставок.

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