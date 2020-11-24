Москва, , 17:11 — REGNUM В РФ не предвидится массового ухудшения финансового состояния граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

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«Я думаю, что, исходя из текущих ограничительных мер, массового ухудшения финансового состояния не предвидится. Во-первых, многие уже сделали свои выводы и поменяли работу/сферу деятельности на более стабильную, во-вторых, тотального закрытия и самоизоляции в ближайшем будущем вроде как не планируется, — сказал Порочкин. — В-третьих, уровень безработицы по сравнению с весенне-летним периодом если не снижается, то как минимум не растет и составляет около 6,3% (по сравнению с пиком в 6,4%). В-четвертых, по прогнозам Минэкономразвития РФ, в следующем году вообще ожидается рост зарплат на 1,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Порочкин объяснил, для работников какой сферы экономические последствия пандемии коронавируса оказались наиболее болезненными.

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